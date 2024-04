Klopp-Erbe Slot: Mit Charisma & Erfolg nach Liverpool

Fast drei Monate nach der Ankündigung von Jürgen Klopps Rücktritt hat der FC Liverpool den Mann gefunden, der den deutschen Erfolgscoach ersetzen soll: Arne Slot. Der 45-Jährige von Feyenoord Rotterdam tauchte vergleichsweise spät auf dem Radar auf. Lange galt Rúben Amorim von Sporting Lissabon als designierter Klopp-Nachfolger, mit Slot holen die Reds auf den zweiten Blick den vielleicht passenderen Erben an Bord.

Zumindest nach Ansicht von Holland-Legende Dirk Kuyt. Der ehemalige Stürmer schnürte in seiner Karriere sowohl für Liverpool als auch Feyenoord die Schuhe. Im Gespräch mit ‚The Athletic‘ macht sich der 43-Jährige für seinen Landsmann stark.

Slot zeichnen laut Kuyt dieselben Stärken aus wie Klopp: „Arne liebt das Spiel und denkt rund um die Uhr an Fußball. Diese Leidenschaft kommt zum Ausdruck, wenn er spricht. Er beobachtet ständig andere Teams und denkt darüber nach, wie sich sein Team verbessern und weiterentwickeln kann.“

Gleiche Stärken wie Klopp

„Was mich an Arne beeindruckt hat, war seine Fähigkeit, die Spieler an das glauben zu lassen, woran er glaubt“, schwärmt Kuyt weiter, „ich habe mit einigen von seinen Spielern gesprochen, als ich dort war und sie haben ihn alle sehr gelobt. Sie lieben es, wie er die Trainingseinheiten organisiert und wie er seine Ideen vermittelt. Er ist ein hervorragender Kommunikator und Manager.“

Dabei bleibe Slot seinem eigenen Stil und der fußballerischen Idee treu, die Kuyt wie folgt beschreibt: „Es ist ein attraktiver, offensiver Fußball. Er mag es, aggressiv zu verteidigen, mit hoher Intensität und in der gegnerischen Hälfte zu spielen, aber es ist seine Art. Es ist anders als bei Klopp, aber viele der Prinzipien sind die gleichen. Seine Spielweise ist genau das, was die Liverpooler Fans in Anfield so gerne sehen.“

Erfolgreicher Baumeister

Darüber hinaus kennt sich Slot mit dem in Liverpool bevorstehenden Thema Umbruch und Neuanfang aus. Vor der Saison 2022/23 verließen mit Luis Sinisterra, Marcos Senesie und Tyrell Malacia gleich drei Leistungsträger den Verein in Richtung England. Slot baute ein neues Team, das daraufhin Ajax Amsterdam sowie die PSV Eindhoven übertrumpfte und souverän die Meisterschaft gewann.

Es ist die für die Post-Klopp-Ära nötige Erfahrung, die Slot mitbringt und auch Liverpool benötigt. Schließlich könnte das teilweise in die Jahre gekommene Team der Reds einen neuen Anstrich vertragen. Dazu bringt der 45-Jährige das für einen Klopp-Nachfolger nötige Charisma im Umgang mit den Medien mit. „Bei Feyenoord wird er von den Fans geliebt“, sagt Kuyt weiter, „sie wollen ihn nicht verlieren und es wird traurig sein, ihn gehen zu sehen – aber wenn er irgendwo hingehen muss, bin ich froh, dass es Liverpool ist.“

Klopp selbst ist ebenfalls zufrieden mit der Wahl seines Nachfolgers. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte er: „Ich mag die Art, wie sein Team Fußball spielt. Einige Leute haben mir erzählt, dass er ein sehr guter Typ ist. Das mag ich sehr. Ich freue mich für den Klub, wenn er die Lösung ist, dann bin ich mehr als glücklich.“