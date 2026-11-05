Couto zurück nach Dortmund?

Ole Book hat sich zur Situation von Yan Couto (24) geäußert. Im Anschluss an den gestrigen 2:1-Sieg von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Betis Sevilla sagte der Sportdirektor angesprochen auf den Leihspieler: „Natürlich beobachten wir ihn auch, schauen uns die Spiele an und freuen uns über seine Entwicklung. Die Spielweise passt sehr gut zu ihm und deswegen blüht er dort auch auf.“

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Für Couto hatte der BVB einst 25 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, an der Strobelallee kam er aber nie richtig in Fahrt. Seit dem Sommer spielt der Rechtsverteidiger für Como 1907 – ob er im kommenden Jahr nach Dortmund zurückkehrt? „Das ist mit Sicherheit zu früh, aber wir freuen uns, dass er gut spielt“, so Book. Ohnehin sind der Borussia im Fall der Fälle die Hände gebunden, schließlich können die Italiener den Brasilianer für 22 Millionen Euro per Kaufoption festverpflichten.