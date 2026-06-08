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Primera Division

Sechser-Juwel Delgado in die Bundesliga?

Die Boca Juniors sind dafür bekannt, regelmäßig große Talente hervorzubringen, denen der Sprung nach Europa glückt. Eines dieser Juwele hat es gleich drei Bundesligisten angetan.

von Remo Schatz - Quelle: Sky
1 min.
Milton Delgado im Superclásico gegen River Plates Kendry Páez @Maxppp

Mit 18 Jahren debütierte Milton Delgado im Profiteam der Boca Juniors. Rund zwei Jahren später blickt der spielstarke Sechser bereits auf 64 Pflichtspiele zurück. Die steile Entwicklungskurve des 20-Jährigen blieb auch in der Bundesliga nicht unbeachtet.

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Bei Bayer Leverkusen soll Delgado seit geraumer Zeit auf dem Zettel stehen. Laut ‚Sky‘ gesellen sich nun Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund zu den Interessenten, die allesamt den 1,66 Meter großen Zweikämpfer auf dem Zettel haben sollen.

M. Delgado Mittelfeldspieler - 20 Jahre Logo Boca Juniors Boca Juniors Argentinien Argentinien Milton Delgado
Tore 0
Gespielte Spiele 16

Bei seinem Ausbildungsklub steht der 20-fache argentinische U20-Nationalspieler noch bis 2029 unter Vertrag. Sollten Klubs aus Europa Ernst machen, würde der 35-fache argentinische Meister Delgado aber keine Steine in den Weg legen. Dem Bezahlsender zufolge würde Boca bei zehn bis zwölf Millionen Euro einschlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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