Hoffenheim verabschiedet Delaney & Dolberg

Thomas Delaney und Kasper Dolberg konnten sich bei der TSG Hoffenheim nicht für eine Festverpflichtung empfehlen. Wie der Bundesligist vermeldet, werden beide Leihspieler den Klub zum Saisonende verlassen.

Delaney, der im Januar als Reaktion auf die schwere Verletzung von Grischa Prömel verpflichtet wurde, kehrt zum FC Sevilla zurück. Dolberg wird wieder beim OGC Nizza aufschlagen. Beide hatten in Hoffenheim nie die Rolle eines Stammspielers inne.

„Zwei tolle Charaktere“

„Thomas und Kasper sind zwei tolle Charaktere, die sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Thomas kam nach einer Verletzung und mit wenig Spielpraxis zu uns. Trotz seiner sportlich schwierigen Situation hat er sich sowohl auf dem Rasen als auch in der Kabine als Führungspersönlichkeit absolut vorbildlich verhalten“, so Direktor Profifußball Alexander Rosen.

Über Dolberg sagt der 44-Jährige: „Kasper hat eine gewisse Zeit gebraucht, um bei uns anzukommen und sein zweifelsfrei großartiges Potenzial auf den Platz zu bringen. Leider wurde er zwischenzeitlich von einer Kopfverletzung zurückgeworfen, sodass sein Beitrag zu unserem letztendlich erfolgreichen Saisonausgang nicht noch größer ausgefallen ist.“