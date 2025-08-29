Schalke-Schlussspurt: Kommt ein Müller-Teamkollege?

Bis zu drei neue Spieler könnte der FC Schalke 04 bis Transferschluss noch verpflichten. Im Fokus steht vor allem die Offensive, da sich ein Abgang von Torjäger Moussa Sylla (25) weiter abzeichnet. Ein potenzieller Verkauf würde die klammen Kassen und das Budget für Neuzugänge aufstocken. Auf der Suche nach Verstärkung blicken die Verantwortlichen um Sportvorstand Frank Baumann nach Kanada.

Laut dem kanadischen TV-Sender ‚TNS‘ zeigen die Königsblauen Interesse an der Verpflichtung von Ahmed Ali. Der vielseitig auf dem Flügel und im offensiven Mittelfeld einsetzbare Rechtsfuß läuft derzeit für die Vancouver Whitecaps auf, sein Vertrag endet am 31. Dezember. Der Klub von Bayern-Legende Thomas Müller (35) kann das Arbeitspapier des 24-Jährigen allerdings per Option um ein weiteres Jahr verlängern.

Der 17-malige kanadische Nationalspieler blieb in der laufenden MLS-Saison in 16 Partien bislang zwar torlos, steuerte aber immerhin fünf Vorlagen bei. Der deutsche Whitecaps-Sportdirektor Axel Schuster, selbst von 2016 bis 2019 als Sportdirektor auf Schalke tätig, weiß um das Interesse, hält sich aber bedeckt: „Wir sind uns der Spekulationen bewusst. Wie immer werden wir uns aber nur äußern, wenn es etwas Offizielles zu verkünden gibt.“

Bislang keine Einigung mit den Whitecaps

Ahmed könnte nun den nächsten Karriereschritt forcieren und erstmals den Schritt aus Amerika herauswagen. Laut ‚TNS‘ sind die Klubs von einer Einigung derzeit aber noch entfernt. Mit einem möglichen Sylla-Ersatz und einem offensiven Mittelfeldspieler persönlich soll sich S04 schon einig sein. Gut möglich, dass in den kommenden Tagen Bewegung in die Personalie Ahmed kommt.