Neue Optionen für Ex-Heidenheimer Scienza

Léo Scienza hat sich beim FC Southampton zum begehrten Transferziel zahlreicher Premier League-Klubs entwickelt. Wie ‚ESPN‘ berichtet, zeigen unter anderem Tottenham Hotspur, Aston Villa, der FC Fulham, der FC Everton und Leeds United Interesse am 27-Jährigen. Auch weitere namentlich nicht genannte europäische Vereine beobachten den Brasilianer.

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Scienza war im vergangenen Sommer für neun Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim an die englische Südküste gewechselt. In seinem ersten Jahr auf der Insel überzeugte der Offensivakteur prompt und steuerte in 40 Pflichtspielen neun Treffer sowie sechs Vorlagen bei. Laut ‚Sky‘ wurde zuletzt ein Preisschild in Höhe von 20 Millionen Euro für den Rechtsfuß aufgerufen.