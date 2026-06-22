Leonhard Münst steht vor dem Wechsel von Viktoria Köln zu Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Das berichtet ‚RTL‘. Der offensive Mittelfeldspieler war im Sommer 2025 von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart in die Domstadt gewechselt und kam seitdem regelmäßig für die Viktoria zum Einsatz.

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In 35 Ligaeinsätzen erzielte Münst fünf Tore und bereitete acht weitere vor. Der Rechtsfuß war das Herzstück der Kölner Offensive und beeindruckte sowohl durch sein starkes Passspiel als auch durch gute Übersicht und Entscheidungsfindung.