Schalke: Müller wartet auf Klarheit

Der Verbleib von Kevin Müller hängt beim FC Schalke 04 noch in der Schwebe. Das bekräftigt der Leihtorhüter im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘. Grund dafür ist die unklare Situation bei seinem Stammverein 1. FC Heidenheim. Zwei Spieltage vor Schluss der Bundesligasaison kann der Tabellenletzte sich nach einigen starken Auftritten in den vergangene Partien noch geringe Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. „Die haben ja jetzt noch einmal eine richtige Crunchtime, damit hat vor Wochen ja kaum einer gerechnet“, so Müller.

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Der 35-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er gerne bei den Knappen bleiben würde, weiß aber: „Da gehören ja auch noch zwei andere dazu.“ Für die Heidenheimer liegt der gegenwärtige Fokus voll auf dem Kampf um den Klassenerhalt. Personalentscheidungen sollen erst getroffen werden, wenn die zukünftige Ligazugehörigkeit feststeht. Also muss Müller sich gedulden.