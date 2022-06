Lewandowski-Theater: Barça bedankt sich

Robert Lewandowski wird nicht müde zu betonen, dass er den FC Bayern in diesem Sommer verlassen will. „Meine Geschichte bei Bayern ist vorbei“, ist nur eine von vielen Aussagen in den vergangenen Tagen und Wochen, die genau in diese Richtung gingen. Das Ziel: Lewandowski will auf moralisch fragwürdigem aber legalem Weg die Freigabe für einen Wechsel durchsetzen.

Die Bayern-Bosse sind davon naturgemäß wenig begeistert. Oliver Kahn sagte beispielsweise: „Solche Äußerungen in der Öffentlichkeit bringen keinen weiter. Robert wurde hier zweimal in Folge Weltfußballer – ich denke, er sollte wissen, was er am FC Bayern hat.“ Ein Ende der Schlammschlacht ist nicht in Sicht.

Beim FC Barcelona nimmt man das offenbar mit Freude zur Kenntnis. Wie ‚Sport1‘ berichtet, griff Präsident Joan Laporta kürzlich persönlich zum Hörer, um sich bei Berater Pini Zahavi zu bedanken. Der Barça-Boss lobte demnach allen voran Lewandowskis öffentliche Äußerungen, mit denen er den Druck für seinen Arbeitgeber erhöhen möchte.

Die Bayern bleiben bislang so gelassen wie möglich. Wie lange sie sich Lewandowskis Show noch derart tatenlos anschauen werden, bleibt abzuwarten.