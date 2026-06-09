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Premier League

Chelsea: Nur sieben Profis sollen bleiben

von Martin Schmitz - Quelle: The Athletic
1 min.
Vier Chelsea-Profis beim Aufwärmen @Maxppp

Auf die Transferplaner des FC Chelsea kommt in diesem Sommer einiges an Arbeit zu. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, soll der aufgeblähte Kader der Londoner unter dem neuen Trainer Xabi Alonso deutlich verkleinert werden. Auch drohende Probleme mit den Financial Fairplay-Regeln der FA und der UEFA sorgen dafür, dass der Klub dringend Einnahmen generieren muss. Lediglich sieben Profis sind laut Bericht „unantastbar“: Reece James (26), Cole Palmer (24), Moisés Caicedo (24), Levi Colwill (23), Estêvão (19), João Pedro (24) und Josh Acheampong (20).

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Besonders bemerkenswert ist laut ‚The Athletic‘, dass zwei der dienstältesten Spieler – Enzo Fernández (25) und Marc Cucurella (27) – auf der Liste fehlen. Beide kokettieren jedoch bereits mit einem Abgang von den Blues und zeigten in der abgelaufenen Saison stark schwankende Leistungen. Cucurella möchte offenbar in die heimische La Liga zurückkehren, während Enzo bei Real Madrid, Manchester City und Paris St. Germain gehandelt wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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