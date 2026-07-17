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Werder: Sturm-Transfer Quetant gleich wieder weg?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Kenny Quetant (r.) beim Torabschluss @Maxppp

Der SV Werder Bremen will Neuzugang Kenny Quetant langsam entwickeln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist es nicht ausgeschlossen, dass der 20-Jährige für den nächsten Entwicklungsschritt noch im Sommer verliehen wird. Manager Peter Niemeyer erklärt den Transfer des Stürmers wie folgt: „Es hat sich bei seinem Transfer eine Chance ergeben, die haben wir genutzt, weil er ein sehr spannender Spieler ist. Trotzdem erwarten wir nicht, dass er sofort durchstartet.“

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Eine Leihe sei akut noch nicht Teil der Gedankenspiele, so Niemeyer weiter. Seitdem sein ablösefreier Wechsel an die Weser feststand, wurde Quetant beim AC Le Havre aus dem Kader gestrichen. Seit Mitte März hat der Mittelstürmer somit kein Spiel mehr bestritten.

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