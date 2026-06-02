Osimhen als Alvárez-Ersatz?

Victor Osimhen könnte im Sommer erneut für Schlagzeilen auf dem Transfermarkt sorgen. Wie die spanische Zeitung ‚as‘ berichtet, beobachtet Atlético Madrid die Situation des nigerianischen Torjägers sehr genau. Demnach beschäftigen sich die Rojiblancos mit einer Verpflichtung des 27-Jährigen, falls Julián Alvarez den Verein verlassen sollte. Der Argentinier wird bekanntlich intensiv von Barcelona umworben.

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Ein Transfer wäre allerdings alles andere als einfach. Osimhen steht bei Galatasaray noch bis 2029 unter Vertrag und soll rund 15 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen. Neben Atlético wird auch Manchester United als Interessent gehandelt. In der abgelaufenen Saison erzielte der Angreifer wettbewerbsübergreifend 22 Tore in 33 Pflichtspielen.