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Offiziell SPL

DFB-Assi Schreuder muss gehen

von Dominik Sandler
1 min.
Alfred Schreuder trainiert den FC Brügge @Maxppp

Trainer Alfred Schreuder ist seinen Job beim saudischen Zweitligisten Al Diraiyah FC los. Der Klub hat sich heute vom Niederländer getrennt. Damit kann Schreuder seinen vollen Fokus auf die deutsche Nationalmannschaft legen, wo er seit März als Co-Trainer von Julian Nagelsmann tätig ist.

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Mit Al Diraiyah hat Schreuder den direkten Aufstieg in dieser Saison knapp verpasst. Erst im Dezember hatte der ehemalige Hoffenheim-Coach beim Aufsteiger übernommen, konnte das erwünschte Ziel aber nicht erreichen. In den Playoffs hat Al Diraiyah die Chance, doch noch in die Saudi Pro League zu kommen. Diese Mission soll mit einem neuen Trainer angegangen werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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