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UEFA Nations League

El Malas Gespräch mit Klopp

von Julian Jasch - Quelle: Radio Köln
1 min.
Said El Mala (l.) und Assan Ouédraogo (r.) im DFB-Training @Maxppp

Said El Mala (20) vom 1. FC Köln gibt Einblicke in sein erstes Gespräch mit Jürgen Klopp. Ich war nervös, aber das geht nach zehn Sekunden weg, spricht der Außenstürmer gegenüber ‚Radio Köln‘ über den Anruf des Bundestrainers, „er ist ein Trainer, der dich mit seiner guten Laune mitreißt. Dann bist du gar nicht mehr nervös. Das Telefonat war kurz und knapp, er hat in dem Moment viele Anrufe bekommen. Da haben viele Spieler zurückgerufen.“

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El Mala, der Anfang September von einem Infekt geplagt war, findet sich im zweiten DFB-Kader wieder. „Ich schätze die Nominierung sehr. Das heißt, dass er etwas gesehen hat, was ihm gefallen hat“, freut sich der 1,87 Meter große Rechtsfuß, der bei den Nations League-Partien gegen Serbien (1. Oktober) und Griechenland (4. Oktober) mit dabei sein wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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