Nach dem Stotterstart in der Bundesliga steht für Eintracht Frankfurt am morgigen Dienstag (18 Uhr) das Pokalduell gegen den Hamburger SV an. Ein Weiterkommen ist für den weiteren Saisonverlauf und die Stimmung im Klub beinahe unerlässlich. Dennoch hat Trainer Adi Hütter bereits angekündigt, dass er etwas rotieren wird.

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Laut der ‚Bild‘ ist es möglich, dass mit Younes Ebnoutalib (23) oder Jonathan Burkardt (26) ein Topstürmer draußen sitzt. In diesem Fall könnte es die große Chance zur Rehabilitierung für Can Uzun geben, die zugleich über die Zukunft des 20-Jährigen mitentscheidend wäre.

Der Offensiv-Allrounder wollte in dieser Saison eigentlich den endgültigen Bundesliga-Durchbruch schaffen und sich für einen europäischen Topklub empfehlen. Doch der Edeltechniker geht mit der dysfunktionalen Mannschaft unter – schlimmer noch: Trainer Adi Hütter nahm Uzun zuletzt aus der Mannschaft, da ihm seine Einstellung nicht passte.

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Uzun habe nicht verstanden, „dass es im Fußball auch zwei Richtungen gibt. Und dass es ein Mannschaftssport ist.“ Zuletzt spielte daher meist Farès Chaïbi (23). Trotzdem sei ein Einsatz des Rechtsfußes gegen Hamburg möglich: „Can ist sicherlich ein Thema. Andere Spieler warten aber auch auf ihre Chance“, so Hütter.

Bekommt Can Uzun bei Eintracht Frankfurt nochmal die Kurve? Ja, mit Klub und Spieler geht es wieder bergauf Nein, im SGE-Chaos geht Uzun unter Nein, Uzun war overhyped Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Noch im Sommer hatte sich Uzun gegen einen Wechsel zu Galatasaray entschieden, hoffte auf größere Klubs, die sich in absehbarer Zeit mit ihm befassen könnten. Gerüchte gab es auch um Vereine aus Spanien und England, konkret wurde es bisher jedoch nicht.

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Sollte Uzun auch im Pokal nicht überzeugen können oder gar nicht erst eingesetzt werden, droht laut ‚Bild‘ eine „Frust-Spirale“ und ein früherer Abgang im Winter – deutlich unter Marktwert und zu einem kleineren Klub. Und daran ist beiden Parteien eigentlich nicht gelegen.