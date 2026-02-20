Menü Suche
La Liga

Heftige Forderung: Die Tendenz bei Álvarez

von Dominik Sandler - Quelle: Cadena SER
1 min.
Julian Alvarez im Atlético-Trikot @Maxppp

Angreifer Julián Álvarez kann sich einen Verbleib bei Atlético Madrid vorstellen. Wie aus der Sendung ‚El Larguero‘ von ‚Cadena SER‘ hervorgeht, geht die Tendenz beim 26-Jährigen aktuell in Richtung Vertragsverlängerung. Das Arbeitspapier ist ohnehin bis 2030 datiert, die Colchoneros haben dem Argentinier aber bereits ein neues Angebot vorgelegt.

Sollte er verlängern, wäre das ein herber Rückschlag für die Interessenten. Allen voran dem FC Chelsea, dem FC Arsenal und dem FC Barcelona wird großes Interesse nachgesagt. Die Klubs müssten allerdings schon jetzt über 100 Millionen Euro auf den Tisch legen. Laut ‚Cadena SER‘ fordert Atlético sogar 200 Millionen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
