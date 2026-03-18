Medien: Atubolu vor Sommer-Wechsel

Noah Atubolu will den SC Freiburg im Sommer offenbar verlassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ liebäugelt der Torhüter mit einem Transfer in die Premier League, Atubolu wolle den nächsten Karriereschritt gehen. Alles deute auf einen Abschied aus Freiburg hin.

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Vertraglich gebunden ist der 23-Jährige lediglich bis 2027, der kommende Sommer wäre also noch einmal die Chance auf eine anständige Ablösesumme.

Eine konkrete Wechselspur ist zur Stunde nicht durchgesickert, in der jüngeren Vergangenheit hatten West Ham United, Tottenham Hotspur, Inter Mailand, der AC Mailand und die SSC Neapel die Fühler ausgestreckt.

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Atubolu spielt seit über zehn Jahren für Freiburg (111 Profispiele). 22 Mal stand er zwischen den Pfosten der deutschen U21-Nationalmannschaft, im Oktober wurde er erstmals in den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann berufen.