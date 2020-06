Völler: Bayer bei Havertz in „guter Position“

Rudi Völler scheint weiterhin an einen möglichen Verbleib von Kai Havertz bei Bayer Leverkusen zu glauben. Im Rahmen des gestrigen DFB-Pokal-Spiels gegen den 1. FC Saarbrücken (3:0) erklärte der Geschäftsführer Sport laut der ‚dpa‘, dass er die Werkself im Transferpoker in einer „guten Position“ sehe. Bayer habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Havertz in Leverkusen bleibt.

Zahlreiche Topvereine buhlen um den 20-Jährigen, der in der Rückrunde bisher in ausgezeichneter Form ist. Ein klarer Favorit hat sich bisher noch nicht herauskristallisiert, unterschiedliche Meldungen sehen unterschiedliche Klubs auf der Pole Position. Laut der heutigen ‚Sport Bild‘-Ausgabe legt sich Real Madrid zurzeit „besonders in Zeug“, während der FC Bayern sich „über jeden Schritt“ informieren lasse.