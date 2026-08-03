Celta Vigo bedient sich temporär bei Bayer Leverkusen. Der spanische Erstligist hat die Verpflichtung von Abdoulaye Faye bekanntgegeben. Der 21-jährige Verteidiger schließt sich für eine Saison per Leihe Vigo an, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.

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𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Abdoulaye Faye, novo xogador do Celta!



O central internacional senegalés de 21 anos chega a Vigo cedido dende o @bayer04fussball.



Bienvenue, Abdoulaye 🩵🇸🇳 pic.twitter.com/C7dVo8Ub3P — Celta (@RCCelta) August 3, 2026

Bevor der junge Abwehrspieler das Rheinland verlassen hat, wurde sein Vertrag verlängert. Die Werkself teilt mit, dass der Kontrakt vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2031 ausgedehnt wurde. Eine Kaufoption besitzt Vigo nicht, langfristig plant Bayer mit Faye.