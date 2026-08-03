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Offiziell La Liga

Verlängert & weg: Faye verlässt Bayer

von Dominik Schneider - Quelle: rccelta.es
1 min.
Abdoulaye Faye beim Training von Bayer Leverkusen @Maxppp

Celta Vigo bedient sich temporär bei Bayer Leverkusen. Der spanische Erstligist hat die Verpflichtung von Abdoulaye Faye bekanntgegeben. Der 21-jährige Verteidiger schließt sich für eine Saison per Leihe Vigo an, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.

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Bevor der junge Abwehrspieler das Rheinland verlassen hat, wurde sein Vertrag verlängert. Die Werkself teilt mit, dass der Kontrakt vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2031 ausgedehnt wurde. Eine Kaufoption besitzt Vigo nicht, langfristig plant Bayer mit Faye.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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