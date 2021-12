Werder will Weiser-Leihe nicht abbrechen

Werder Bremen plant Leihspieler Mitchell Weiser trotz seiner Corona-Infektion weiterhin für die Rückrunde fest ein. „Das Gesundheitliche steht jetzt absolut im Vordergrund. Wir hoffen, dass die Symptome nicht so stark sind und Mitch nach dem Trainingslager wieder zur Mannschaft stoßen wird“, sagt Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘, „wir wünschen uns, dass Mitch so schnell wie möglich wieder seine Qualitäten für uns einbringen kann.“

Beim ungeimpften Weiser wurde am gestrigen Montag eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen. Das geplante Trainingslager des Zweitligisten vom 2. bis 9. Januar verpasst die Leihgabe von Bayer Leverkusen damit. In der laufenden Saison musste der 27-Jährige als Kontaktperson bereits mehrfach in Quarantäne. Für Bremen kam der Rechtsverteidiger bislang elfmal zum Einsatz. An die Werkself ist Weiser noch bis 2023 gebunden.