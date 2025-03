Nach Treffen: Yamal-Verlängerung vor dem Abschluss

Die Verlängerung von Lamine Yamal beim FC Barcelona ist nur noch Formsache. Das bestätigte dessen Berater Jorge Mendes, der von mehreren Reportern in Lissabon abgefangen wurde: „Lamine wird auf jeden Fall verlängern“, so Mendes. Zuvor hatte sich Mendes vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Blaugrana heute (21 Uhr) bei Benfica Lissabon mit Sportdirektor Deco und Präsident Joan Laporta getroffen, um über die Verlängerung zu sprechen.

Bereits seit mehreren Wochen verlaufen die Verhandlungen für das Top-Talent äußerst positiv, der 17-Jährige selbst betonte auch bereits mehrfach, dass er bleiben wolle. Aktuell steht der Flügelspieler nur bis 2026 unter Vertrag, an seinem 18. Geburtstag soll er dann langfristig verlängern. Für Hansi Flick ist er eine enorm wichtige Personalie, alleine in dieser Saison kommt er auf elf Tore und 16 Assists in 35 Pflichtspielen.