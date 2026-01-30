Menü Suche
Kommentar 6
Bundesliga

BVB: Kommt Barça-Juwel Fernández?

Sowohl der FC Barcelona als auch Borussia Dortmund sind für ausgezeichnete Jugendarbeit bekannt. Nicht auszuschließen, dass ein Juwel innerhalb der Schwergewichte wechselt.

von Julian Jasch - Quelle: Sport
1 min.
Guille Fernández im Barca-Trikot @Maxppp

Seit geraumer Zeit beschäftigt sich Borussia Dortmund mit Guille Fernández (17). Dass eine Zusammenarbeit bislang nicht zustande kam, ändert nach Informationen der ‚Sport‘ nichts daran, dass der Mittelfeldspieler weiterhin vom BVB beobachtet wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Werben um den hochveranlagten Rechtsfuß sehen sich die Schwarz-Gelben mit namhafter Konkurrenz konfrontiert. Dem katalanischen Blatt zufolge baggert auch Newcastle United intensiv an Fernández. Für den Moment wolle Barça aber unbedingt an dem Eigengewächs festhalten.

Ist der BVB die richtige Adresse für Fernández?
- Ende in 3 Tagen
Bild wird erstellt

Spätestens im Sommer könnten die Karten aber nochmal neu gemischt werden. Auf sein Profidebüt muss der spanische U19-Nationalspieler noch warten. Sollte sich das in den kommenden Monaten nicht ändern, wird sich Fernández im Anschluss an die Saison genau überlegen, wo er seine weiteren Entwicklungsschritte gehen will. Und die Dortmunder hat er in diesem Kontext längst auf dem Schirm.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
Premier League
Barcelona
BVB
Newcastle
Guillermo Fernández Casino

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
Premier League Premier League
Barcelona Logo FC Barcelona
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Newcastle Logo Newcastle United
Guillermo Fernández Casino Guillermo Fernández Casino
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert