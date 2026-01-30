BVB: Kommt Barça-Juwel Fernández?
Sowohl der FC Barcelona als auch Borussia Dortmund sind für ausgezeichnete Jugendarbeit bekannt. Nicht auszuschließen, dass ein Juwel innerhalb der Schwergewichte wechselt.
Seit geraumer Zeit beschäftigt sich Borussia Dortmund mit Guille Fernández (17). Dass eine Zusammenarbeit bislang nicht zustande kam, ändert nach Informationen der ‚Sport‘ nichts daran, dass der Mittelfeldspieler weiterhin vom BVB beobachtet wird.
Im Werben um den hochveranlagten Rechtsfuß sehen sich die Schwarz-Gelben mit namhafter Konkurrenz konfrontiert. Dem katalanischen Blatt zufolge baggert auch Newcastle United intensiv an Fernández. Für den Moment wolle Barça aber unbedingt an dem Eigengewächs festhalten.
Spätestens im Sommer könnten die Karten aber nochmal neu gemischt werden. Auf sein Profidebüt muss der spanische U19-Nationalspieler noch warten. Sollte sich das in den kommenden Monaten nicht ändern, wird sich Fernández im Anschluss an die Saison genau überlegen, wo er seine weiteren Entwicklungsschritte gehen will. Und die Dortmunder hat er in diesem Kontext längst auf dem Schirm.
