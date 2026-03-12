Vuskovic verrät „die beste Entscheidung seines Lebens“

Luka Vuskovic (19) hat sich als Leihspieler des Hamburger SV in der Bundesliga längst einen Namen gemacht. Der Kopfballspezialist besticht in der Hansestadt nicht nur mit seinen defensiven Qualitäten, sondern sicherte dem Aufsteiger mit sechs Scorerpunkten auch schon wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Gegenüber der ‚Bild‘ gibt der von Tottenham Hotspur verliehene Kroate zu, dass es die beste Entscheidung seines Lebens war, zum HSV zu kommen: „Ja. Ich wusste es vom Tag meiner Vertragsunterzeichnung an.“

Es ist kein Geheimnis, dass mittlerweile einige Topklubs auf den 1,93 Meter großen Rechtsfuß aufmerksam geworden sind, darunter unter anderem der FC Barcelona. Fällig wären wohl kolportierte 60 Millionen Euro – in diesen Sphären können die Rothosen natürlichen nicht mitreden. Die Hamburger hoffen allerdings auf eine Verlängerung des Gastspiels über den Sommer hinaus.

Vuskovic, der eines Tages unbedingt mit seinem aktuell noch dopinggesperrten Bruder Mario (24) gemeinsam auf dem Platz stehen möchte, ordnet ein: „Das (mit seinem Bruder zusammenzuspielen, Anm. d. Red) ist so ein großer Traum und in diesem Moment noch zu unrealistisch, das kann ich mir noch gar nicht genau vorstellen. […] Aber wer weiß, was in ein paar Monaten oder Jahren ist.“