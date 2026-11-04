Bayer-Transfer: Medina „hatte Angst“

Facundo Medina (27) hatte anfängliche Bedenken, was den Transfer zu Bayer Leverkusen anging. „Ehrlich gesagt, ich hatte ein bisschen Angst davor, nach Deutschland zu kommen“, so der argentinische Sommerneuzugang im Interview mit der ‚Sport Bild‘. Auf weitere Nachfrage erklärt der 27-Jährige: „Ich war sechs Jahre in Frankreich und hatte schon Respekt davor, das Land und die Kultur nach der langen Zeit zu verlassen und etwas ganz Neues zu beginnen.“

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Die Zweifel scheinen mittlerweile ausgeräumt: „Ich habe sehr schnell positive Erfahrungen gemacht und viel gelernt, nachdem ich all die Leute hier im Klub kennengelernt habe. Es sind sofort tolle Verbindungen entstanden, und deshalb habe ich mich sehr schnell wohlgefühlt.“ Als den größten Unterschied zwischen seinem alten Klub Olympique Marseille und Bayer 04 nennt Medina den „Zusammenhalt in der Kabine, in der Mannschaft. Dieses Vertrauen spüre ich hier, das brauche ich auf dem Platz.“