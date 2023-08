Pavard bei Inter angekommen

Benjamin Pavard (27) hat den logistischen Part seines Wechsels vom FC Bayern zu Inter Mailand erfolgreich abgeschlossen. Wie Bilder von ‚Tuttomercatoweb.com‘ belegen, ist der französische Verteidiger in Mailand gelandet.

Am morgigen Mittwoch sollen Medizincheck und Vertragsunterzeichnung erfolgen. Als Ablöse fließen 30 Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni für den flexiblen Defensivmann an die Bayern.