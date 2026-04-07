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Bundesliga

HSV holt sich wichtige Unterschrift ab

von Tom Kunze - Quelle: Bild
Shafiq Nandja im HSV-Dress @Maxppp

Der Hamburger SV plant eine Vertragsverlängerung mit Defensiv-Juwel Shafiq Nandja. Wie die ‚Bild‘ berichtet, stehen das 19-jährige Eigengewächs und der HSV unmittelbar vor einer Einigung. Geplant sei ein Kontrakt bis 2030, die Unterschrift soll zeitnah erfolgen.

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Für den großgewachsenen Innenverteidiger wäre eine Vertragsunterzeichnung der zweite Meilenstein innerhalb kürzester Zeit. Beim Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg (1:1) am Wochenende gehörte der Rechtsfuß erstmals zum Kader der Hanseaten, kam allerdings nicht zum Einsatz. Das aktuelle Arbeitspapier von Nandja, der in der laufenden Spielzeit 21 Regionalliga-Einsätze für die zweite Mannschaft der Hamburger absolvierte, läuft im Sommer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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