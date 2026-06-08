BVB bastelt an Geheim-Deal

Borussia Dortmund möchte Eigengewächs Enzo Duarte (17) langfristig binden. Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge wollen die Schwarz-Gelben den zentralen Mittelfeldspieler zeitnah mit einem Profivertrag ausstatten, der vier oder fünf Jahre gültig sein soll. Aktuell ist Duartes Förderkontrakt bis 2028 datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Parteien sollen seit geraumer Zeit im Austausch stehen. Der Regionalzeitung zufolge „liefen die Verhandlungen vollkommen unbemerkt“. An der Strobelallee wird Duarte perspektivisch der Durchbruch unter Cheftrainer Niko Kovac zugetraut. Bislang muss der Luxemburger (fünf Länderspiele) noch auf sein Profidebüt warten.