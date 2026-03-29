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Der Favorit im Tresoldi-Poker

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
1 min.
Nicolò Tresoldi im Zweikampf mit Bayerns Joshua Kimmich @Maxppp

Im Werben um Nicolò Tresoldi bahnt sich für den kommenden Sommer ein Wettbieten an. Nach Informationen von ‚Bild‘-Reporter Christian Falk hat der FC Arsenal aktuell die Nase vorn. Die Gunners forcieren eine Verpflichtung des 21-Jährigen und haben demnach bereits erste Gespräche aufgenommen.

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Tresoldi präsentiert sich derzeit in Topform: Im Kalenderjahr 2026 steuerte der Mittelstürmer wettbewerbsübergreifend bereits elf Treffer bei. Im Sommer möchte der Rechtsfuß den nächsten Schritt wagen und zu einem Champions League-Klub in den Top-Ligen wechseln. Die Ablöse für den U21-Nationalspieler wird auf rund 25 bis 30 Millionen Euro taxiert. Eine WM-Teilnahme, entweder für Deutschland oder Italien, könnte den Preis nochmal in die Höhe schrauben. Der Torjäger hofft weiterhin auf ein Ticket nach Nord- und Mittelamerika: „Ich habe noch ein paar Ziele bis zum Sommer – und dann werden wir sehen, was passiert.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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