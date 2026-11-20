Championship
Deutscher Skandal-Trainer bleibt
1 min.
@Maxppp
Der FC Southampton hält an Trainer Tonda Eckert fest. ‚Sky‘ berichtet, dass der 33-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Saints bis 2029 verlängert. Derzeit rangiert er mit seinem Klub auf Platz sieben in der Championship.
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Update (13:44 Uhr): Inzwischen hat Southampton Eckerts Verlängerung bis 2029 offiziell bestätigt.
Southampton FC @SouthamptonFC – 13:30
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We are delighted to confirm that Tonda Eckert has agreed a contract extension ✍️
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Für negative Schlagzeilen hatte Eckert am Ende der vergangenen Saison gesorgt. Er hatte Playoff-Gegner FC Middlesbrough ausspionieren lassen. Dafür wurde Southampton aus dem Wettbewerb ausgeschlossen, Eckert zudem für sechs Wochen gesperrt. Das Kapitel bei den Saints geht aber weiter.
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