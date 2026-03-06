Neues Abenteuer für Lingard

Jesse Lingard hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie Corinthians offiziell verkünden, schließt sich der 33-Jährige dem brasilianischen Traditionsklub aus São Paulo an. Der Offensivakteur unterschreibt einen Vertrag bis zum Jahresende, der sich unter bestimmten Bedingungen automatisch um eine weitere Saison verlängern kann.

Lingard war seit seinem Abschied vom FC Seoul im Dezember 2025 vereinslos. Zuletzt wurde der 32-fache englische Nationalspieler auch mit dem brasilianischen Erstligisten Remo in Verbindung gebracht, entschied sich jedoch für einen Wechsel nach São Paulo. Der Ex-United-Star zeigt sich begeistert von seinem neuen Verein: „Die Fans sind sehr leidenschaftlich, was wunderbar anzusehen ist. Das Trainingszentrum hier ist unglaublich. Und die Spieler haben mich mit offenen Armen empfangen, der Trainer, der Direktor, es war toll, sie kennenzulernen. Mein erster Eindruck: Ich bin sehr glücklich und kann es kaum erwarten, zu spielen.“