Erstmals seit August kehrt Maycon Cardozo (18) in den Spieltagskader des FC Bayern zurück. Wie der Instagram-Story des Brasilianers zu entnehmen ist, wird er bei der heutigen Bundesliga-Partie (15:30 Uhr) gegen den Hamburger SV mit dabei sein.

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Es ist ein Comeback zum richtigen Zeitpunkt, denn die Münchner werden aktuell insbesondere in der Offensive vom Verletzungspech verfolgt. Serge Gnabry (31), Alphonso Davies (26), Harry Kane (31), Michael Olise (24), Ismael Saibari (25), Jamal Musiala (23) und Manuel Neuer (40) stehen dem Rekordmeister nicht zur Verfügung.

Cardozo ist auf dem linken Flügel zu Hause und stellt somit eine weitere Option für den Angriff dar. Im vergangenen Jahr hatte der Jungspund sein Profidebüt für den FCB gegeben, im September verletzte er sich schwer an der Schulter und fiel bis zuletzt aus.

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Update (12:07 Uhr): Wie der‚kicker‘ berichtet, findet sich Sturm-Hoffnung Bastian Assomo (16) gegen den HSV ebenfalls im Kader wieder.