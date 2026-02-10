Menü Suche
Endrick-Rückkehr ausgeplaudert

von Julian Jasch - Quelle: Win Win
Endrick für OL im Einsatz @Maxppp

Endricks Berater Thiago Freitas macht keinen Hehl daraus, wie es ab dem Sommer mit seinem Klienten weitergeht. Im Interview mit ‚Win Win‘ macht der Agent klar: „Die Entscheidung steht bereits fest: Er kehrt am Ende der Saison zu Real Madrid zurück.“

Im Winter kehrte Endrick den Königlichen leihweise in Richtung Olympique Lyon den Rücken. In Frankreich blüht der 19-jährige Angreifer wieder auf (Sechs Scorerpunkte in sechs Einsätzen). Bei Real verfügt der brasilianische Nationalspieler (14 Länderspiele) noch über ein bis 2030 gültiges Arbeitspapier.

