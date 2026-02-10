Endrick-Rückkehr ausgeplaudert

Endricks Berater Thiago Freitas macht keinen Hehl daraus, wie es ab dem Sommer mit seinem Klienten weitergeht. Im Interview mit ‚Win Win‘ macht der Agent klar: „Die Entscheidung steht bereits fest: Er kehrt am Ende der Saison zu Real Madrid zurück.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Winter kehrte Endrick den Königlichen leihweise in Richtung Olympique Lyon den Rücken. In Frankreich blüht der 19-jährige Angreifer wieder auf (Sechs Scorerpunkte in sechs Einsätzen). Bei Real verfügt der brasilianische Nationalspieler (14 Länderspiele) noch über ein bis 2030 gültiges Arbeitspapier.