Fink folgt auf Reis

von Fabian Ley - Quelle: samsunspor.com.tr
1 min.
Thorsten Fink ist ein echter Weltenbummler @Maxppp

Samsunspor hat Thorsten Fink offiziell als neuen Trainer vorgestellt. Wie der aktuelle Tabellenachte der Süper Lig mitteilt, hat der deutsche Übungsleiter einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterschrieben.

Samsunspor 🇹🇷
Willkommen, Thorsten!

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Thorsten Fink ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca FC Basel 1893, Hamburger SV, FK Austria Wien, Vissel Kobe ve KRC Genk gibi kulüpleri çalıştıran Thorsten Fink'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

👇 Detaylı Web Sitemizde.
🔗

#Samsunspor #AtatürklüArma #ThorstenFink
Der 58-Jährige übernimmt bei Samsunspor für den kürzlich entlassenen Thomas Reis. Fink, zuletzt bis Mitte Dezember für den KRC Genk tätig, ist nach Markus Gisdol und Reis bereits der dritte deutsche Coach in Folge beim türkischen Vertreter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
