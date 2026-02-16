Süper Lig
Fink folgt auf Reis
1 min.
@Maxppp
Samsunspor hat Thorsten Fink offiziell als neuen Trainer vorgestellt. Wie der aktuelle Tabellenachte der Süper Lig mitteilt, hat der deutsche Übungsleiter einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterschrieben.
Unter der Anzeige geht's weiter
Samsunspor 🇹🇷 @Samsunspor – 15:42
Willkommen, Thorsten!Bei X ansehen
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Thorsten Fink ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır.
Teknik direktörlük kariyeri boyunca FC Basel 1893, Hamburger SV, FK Austria Wien, Vissel Kobe ve KRC Genk gibi kulüpleri çalıştıran Thorsten Fink'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
👇 Detaylı Web Sitemizde.
🔗
#Samsunspor #AtatürklüArma #ThorstenFink
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Thorsten Fink ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır.
Teknik direktörlük kariyeri boyunca FC Basel 1893, Hamburger SV, FK Austria Wien, Vissel Kobe ve KRC Genk gibi kulüpleri çalıştıran Thorsten Fink'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
👇 Detaylı Web Sitemizde.
🔗
#Samsunspor #AtatürklüArma #ThorstenFink
Der 58-Jährige übernimmt bei Samsunspor für den kürzlich entlassenen Thomas Reis. Fink, zuletzt bis Mitte Dezember für den KRC Genk tätig, ist nach Markus Gisdol und Reis bereits der dritte deutsche Coach in Folge beim türkischen Vertreter.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden