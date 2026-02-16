Fink folgt auf Reis

Samsunspor hat Thorsten Fink offiziell als neuen Trainer vorgestellt. Wie der aktuelle Tabellenachte der Süper Lig mitteilt, hat der deutsche Übungsleiter einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterschrieben.

Der 58-Jährige übernimmt bei Samsunspor für den kürzlich entlassenen Thomas Reis. Fink, zuletzt bis Mitte Dezember für den KRC Genk tätig, ist nach Markus Gisdol und Reis bereits der dritte deutsche Coach in Folge beim türkischen Vertreter.