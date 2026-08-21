Wunschziel: Atubolu informiert Freiburg

Noah Atubolu möchte zu Eintracht Frankfurt wechseln. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der 24-Jährige die beteiligten Parteien darüber informiert. Die SGE werde dem Torwart des SC Freiburg voraussichtlich einen Vertrag bis 2031 anbieten, der ein Grundgehalt von 2,5 bis drei Millionen Euro zuzüglich leistungsorientierter Boni vorsieht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Breisgauer pochen auf eine Ablöse von 15 Millionen Euro. Das wahrscheinlichste Szenario ist daher laut der ‚Bild‘, dass Atubolu seinen Vertrag in Freiburg bis 2028 verlängert und zunächst auf Leihbasis zur Eintracht wechselt. Teil des Deals könne dann eine Kaufoption sein, die unter leicht zu erreichenden Bedingungen zur Kaufpflicht wird.