Willkommen Mbappé | „Ha Ha Haaland!“

Mbappé in Madrid

Kylian Mbappé hat wohl schon einmal in seiner neuen Heimat vorbeigeschaut. Der Stürmer von Paris St. Germain war zu Besuch bei seinem Teamkollegen Achraf Hakimi in Madrid. Die dort ansässigen Zeitungen freuen sich über den Besuch des potenziellen Neuzugangs von Real Madrid. „Willkommen“, titelt die ‚as‘. Und weiter: „Der Klub behält seinen Plan bei. Die Verkündung wird im Juli erfolgen und er wird vor der Amerika-Tour präsentiert.“ Die ‚Marca‘ berichtet auf dem Titel: „Mbappé in Madrid“. Der Weltmeister könnte in Zukunft häufiger vor Ort sein.

Inter vs. alle

Der Kampf um die italienische Meisterschaft bleibt bis zum Schluss spannend. Inter steht zwei Punkte hinter dem AC Mailand, zwei Spiele bleiben noch. Für die Nerazzurri geht es an den letzten beiden Spieltagen gegen die Abstiegskandidaten Cagliari und Sampdoria. Die Elf um Robin Gosens redet also sowohl im Rennen um den Scudetto als auch im Kampf gegen den Abstieg ein Wörtchen mit. Zudem steht am morgigen Mittwoch (21 Uhr) noch das Pokalfinale gegen Juventus Turin auf dem Programm. „Inzaghi gegen alle“, so die Schlagzeile im ‚Corriere dello Sport‘. Es gibt viel zu gewinnen für den Inter-Coach – oder zu verlieren.

Haaland-Mania

In England dreht sich alles um die Ankunft von Erling Haaland. Die britische Presse überschlägt sich voller Vorfreude auf den Torjäger. „Haaland vor Wechsel zu Manchester City“, jubelt der ‚Guardian‘. „Haaland in der Stadt“, so die Schlagzeile im ‚Mirror‘. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis der Norweger bei den Skyblues als Neuzugang vorgestellt wird. Die ‚Manchester Evening News‘ üben schon einmal den Wikinger-Ruf: „Ha Ha Haaland!“