Barça verpflichtet Alonso

Der letzte Sommerneuzugang ist da. Wie einem Twitter-Video des FC Barcelona zu entnehmen ist, trainiert Marcos Alonso (31) bereits mit dem Team. Der Wechsel ist auch noch nach offiziellem Transferschluss möglich, da der 31-Jährige seinen Vertrag beim FC Chelsea am gestrigen Deadline Day aufgelöst hatte. Dafür bekamen die Londoner Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang (33) und zahlen zudem noch Ablöse

In Barcelona tritt der Alonso in Konkurrenz zu Jordi Alba (33). Für Chelsea hat der offensivfreudige spanische Nationalspieler in 212 Spielen 52 Scorerpunkte (29 Tore, 23 Assists) markiert. Die Blues hatten den Spanier vor sechs Jahren für 23 Millionen Euro vom AC Florenz geholt.

Bei Barça ist Alonso in diesem Sommer schon der siebte Neuzugang. Zuvor unterschrieben Raphinha, Jules Koundé, Robert Lewandowski, Franck Kessié, Andreas Christensen und Héctor Bellerín in Katalonien.