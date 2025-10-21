Menü Suche
Fulham arbeitet an Silva-Verlängerung

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
Beim FC Fulham möchte man langfristig mit Trainer Marco Silva zusammenarbeiten. Laut ‚The Athletic‘ haben die Klubbosse den 48-jährigen Übungsleiter über ihren Wunsch informiert, den am Saisonende auslaufenden Vertrag zu verlängern. Konkrete Gespräche habe es zwar noch nicht gegeben, allerdings herrsche auf beiden Seiten grundsätzlich Optimismus, eine Einigung erzielen zu können.

Seit 2021 steht Silva bei den Cottagers an der Seitenlinie. In seinem aktuellen Kontrakt verfügt der Portugiese über eine Ausstiegsklausel, die laut ‚The Athletic‘ bei rund 17 Millionen Euro liegt. Der ‚Guardian‘ hatte zuvor etwas mehr als neun Millionen kolportiert. In den vergangenen Tagen war Silva mit dem Trainerposten bei Nottingham Forest in Verbindung gebracht worden. Der Premier League-Konkurrent stellte am heutigen Dienstag den zuletzt vereinslosen Sean Dyche als neuen Coach vor.

