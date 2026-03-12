Menü Suche
Bericht: Köln trifft Chávez-Entscheidung

von Lukas Weinstock - Quelle: Abendzeitung
1 min.
Felipe Chávez im Kölner Trainingsanzug @Maxppp

Der 1. FC Köln plant offenbar über die laufende Saison hinaus mit Felipe Chávez. Nach Informationen der ‚Abendzeitung‘ wird der FC im Sommer die mit dem FC Bayern ausgehandelte Kaufoption für den 18-Jährigen ziehen. Für die Domstädter kommt der peruanische Nationalspieler bislang nur auf 13 Spielminuten, dennoch ist es ihm anscheinend gelungen, die Bosse von seinem großen Potenzial zu überzeugen.

Den Zugriff verliert der deutsche Rekordmeister jedoch nicht. Im Zuge des Leihdeals sicherten sich die Münchner eine Rückkaufklausel, die laut der ‚Abendzeitung‘ 2027 und 2028 gültig ist. Ob Bayern von dieser Gebrauch macht, hängt von der weiteren Entwicklung des talentierten Mittelfeldakteurs ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
