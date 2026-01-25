Verrücktes Marmoush-Gerücht | Fettes Geschenk an Barça

Macht Marmoush die Biege?

Türkische Medien lehnen sich in Bezug auf ihre fußballerische Berichterstattung mitunter weit aus dem Fenster und sind entsprechend mit Vorsicht zu genießen. So wohl auch die Überschrift von ‚Fanatik‘, laut der Omar Marmoush (26) kurz vor einem Wechsel an den Bosporus zu Fenerbahce stehe.

Der Ägypter (46 Länderspiele) ist zwar mit seinen Einsatzzeiten bei Manchester City nicht zufrieden, dass er deshalb aber die europäischen Topligen verlässt, darf bezweifelt werden. Zumal nicht überliefert wird, wie Fener den Deal finanzieren möchte. Da erscheint doch ein Transfer innerhalb der Premier League wahrscheinlicher, sollte er den Skyblues nach einem Jahr wirklich schon wieder den Rücken kehren.

Wer den Cent nicht ehre, ist den Euro nicht wert

Dro (18) will von seiner Ausstiegsklausel über sechs Millionen Euro Gebrauch machen und den FC Barcelona verlassen. Paris St. Germain hat sich unlängst die Zusage des begehrten Offensivakteurs abgeholt, doch die Vollzugsmeldung lässt seit einigen Tagen auf sich warten – warum?

Das liegt nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ daran, dass die beiden Vereine über ein alternatives Zahlungsmodell diskutieren. Konkret wolle PSG die Klausel nicht aktivieren, sondern etwas mehr Geld an die Katalanen bezahlen. Für rund acht Millionen Euro soll der Deal final über die Bühne gehen. So erhofft sich der französische Serienmeister steuerliche Vorteile über ein bis zwei Millionen – eigentlich nur Peanuts für den Scheichklub, der vielmehr die Beziehungen zu Barça aufpolieren möchte. Den klammen Blaugrana steht das Geschenk jedenfalls gut zu Gesicht.