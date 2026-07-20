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Bundesliga

Gosens’ Nachricht an Dzeko

von Lukas Weinstock - Quelle: WAZ
Edin Dzeko für Bosnien im Einsatz @Maxppp

Robin Gosens (32) würde beim FC Schalke 04 gerne mit Edin Dzeko (40) zusammenspielen. Nach seinem Transfer zum Bundesliga-Aufsteiger schrieb Gosens dem Sturm-Routinier laut der ‚WAZ‘: „Ich bin schon da. Wo bist du?“

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Schon bei Inter Mailand und dem AC Florenz liefen beide in der Vergangenheit Seite an Seite auf. Ob Dzeko sein Engagement auf Schalke fortsetzt, ist noch nicht geklärt. Ein erster Austausch mit Sportvorstand Frank Baumann endete ohne Einigung. Mit einer Entscheidung wird der ‚WAZ‘ zufolge erst im August gerechnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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