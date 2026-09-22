M’gladbach: Blessin folgt auf Polanski

Alexander Blessin übernimmt bei Borussia Mönchengladbach. Das Bundesliga-Schlusslicht stellt den 53-Jährigen offiziell als neuen Trainer vor. Vertraglich gebunden hat sich Blessin bis 2028.

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Blessin folgt am Niederrhein auf den kürzlich entlassenen Eugen Polanski. Am Wochenende stand interimsweise Co-Trainer Jan-Moritz Lichte an der Seitenlinie, konnte der Borussia gegen den FSV Mainz 05 (3:4) aber auch nicht zum ersten Punktgewinn der neuen Saison verhelfen.

Von Blessin erwartet man nun einen deutlichen Aufschwung. Der gebürtige Stuttgarter war zuletzt bis Anfang Juni fast zwei Jahre für den FC St. Pauli tätig. Mit dem Abstiegskampf im deutschen Oberhaus ist der Übungsleiter also bestens vertraut.