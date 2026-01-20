Menü Suche
Kommentar 2
FT-Kurve 2. Bundesliga

Klare Mehrheit für Dzeko-Transfer

von Lukas Hörster
Edin Dzeko im Florenz-Trikot @Maxppp

Geht es nach den Lesern von FT, sollte Schalke 04 alles daran setzen, den Transfer von Edin Dzeko zu bewerkstelligen. In der entsprechenden Umfrage sind 70 Prozent der 2723 Teilnehmer der Meinung, dass ein erfahrener Knipser wie der Bosnier dem Zweitliga-Tabellenführer gut zu Gesicht stünde. 30 Prozent vertreten die Meinung, dass Dzeko mit seinen 39 Jahren zu alt sei.

Unter der Anzeige geht's weiter
Wäre Edin Dzeko das fehlende Puzzleteil für den Aufstieg von Schalke 04?
- Beendet
Bild wird erstellt

Klar ist: Dzeko soll und will den AC Florenz in diesem Winter noch verlassen. S04 hat Dzekos Zusage laut ‚Sky‘ schon in der Tasche. Gespräche mit der Fiorentina über das Transfermodell haben begonnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Serie A
Schalke 04
Florenz
Edin Džeko

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Serie A Serie A
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Florenz Logo AC Florenz
Edin Džeko Edin Džeko
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert