Klare Mehrheit für Dzeko-Transfer

Geht es nach den Lesern von FT, sollte Schalke 04 alles daran setzen, den Transfer von Edin Dzeko zu bewerkstelligen. In der entsprechenden Umfrage sind 70 Prozent der 2723 Teilnehmer der Meinung, dass ein erfahrener Knipser wie der Bosnier dem Zweitliga-Tabellenführer gut zu Gesicht stünde. 30 Prozent vertreten die Meinung, dass Dzeko mit seinen 39 Jahren zu alt sei.

Klar ist: Dzeko soll und will den AC Florenz in diesem Winter noch verlassen. S04 hat Dzekos Zusage laut ‚Sky‘ schon in der Tasche. Gespräche mit der Fiorentina über das Transfermodell haben begonnen.