Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Mainz verleiht Böving

von Lukas Weinstock - Quelle: fcn.de
1 min.
William Böving am Ball für Mainz 05 @Maxppp

Der FSV Mainz 05 parkt William Böving in der 2. Bundesliga. Für den flexiblen Offensivspieler geht es auf Leihbasis zum 1. FC Nürnberg. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht. Böving war im vergangenen Sommer für 3,5 Millionen Euro zu den Rheinhessen gewechselt, konnte bislang aber nicht überzeugen. In Liga zwei soll der 23-Jährige nun Spielpraxis sammeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou sagt: „Wir sind glücklich darüber, dass wir mit William eine zusätzliche Option für unser Offensivspiel hinzubekommen. Er kommt mit Erfahrung aus dem internationalen Wettbewerb und Bundesliga zu uns, ist aber noch in einem jungen, hungrigen Alter. Er ist variabel in der Offensive einsetzbar und kann sowohl in der Spitze als auch auf der Zehn spielen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Mainz 05
Nürnberg
William Bøving

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
William Bøving William Bøving
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert