Der FSV Mainz 05 parkt William Böving in der 2. Bundesliga. Für den flexiblen Offensivspieler geht es auf Leihbasis zum 1. FC Nürnberg. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht. Böving war im vergangenen Sommer für 3,5 Millionen Euro zu den Rheinhessen gewechselt, konnte bislang aber nicht überzeugen. In Liga zwei soll der 23-Jährige nun Spielpraxis sammeln.

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Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou sagt: „Wir sind glücklich darüber, dass wir mit William eine zusätzliche Option für unser Offensivspiel hinzubekommen. Er kommt mit Erfahrung aus dem internationalen Wettbewerb und Bundesliga zu uns, ist aber noch in einem jungen, hungrigen Alter. Er ist variabel in der Offensive einsetzbar und kann sowohl in der Spitze als auch auf der Zehn spielen.“