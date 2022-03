Test positiv: Hertha-Trainer Magath hat Corona

Kaum da und schon wieder raus: Felix Magath hat sich kurz nach seinem Amtsantritt als Cheftrainer von Hertha BSC mit dem Coronavirus infiziert. Ein entsprechender Test ist positiv ausgefallen. Der Übungsleiter muss sich umgehend in die obligatorische Isolation begeben.

Somit kann Magath in den kommenden Tagen weder das Training leiten noch am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim an der Seitenlinie stehen. Immerhin: Es geht ihm soweit gut. Symptome habe er nahezu keine, vermeldet sein neuer Arbeitgeber.

Magath hatte des Amt von Vorgänger Tayfun Korkut am vergangenen Sonntag übernommen. Seine Mission mit der Alten Dame: Die nötigen Punkte gegen den Abstieg sammeln. Aktuell belegen die Berliner mit Rang 17 einen direkten Abstiegsplatz.