Markus Krösche verlässt Eintracht Frankfurt. Der Aufsichtsrat hat sich in einer außerordentlichen Sitzung am 18. Oktober mit diesem Wunsch befasst und der Freistellung einstimmig zugestimmt. Der bis 2028 laufende Vertrag besteht angepasst fort.

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Der Entscheidung waren nach Angaben der Frankfurter wochenlange Gespräche zwischen Krösche und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Mathias Beck über die sportliche Ausrichtung des Bundesligisten und die weitere Zusammenarbeit vorausgegangen.

ℹ️ Der Aufsichtsrat der Eintracht Frankfurt Fußball AG hat dem Wunsch von Sportvorstand Markus Krösche nach einer sofortigen Freistellung entsprochen. Unter der Anzeige geht's weiter October 18, 2026

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„Markus Krösche hat Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt und einen großen Anteil an der erfolgreichen sportlichen Entwicklung unseres Klubs“, sagt Beck über die plötzliche Trennung, „der Gewinn der Europa League, die Teilnahmen an der Champions League und die Weiterentwicklung unserer Mannschaft stehen beispielhaft für diese außergewöhnliche Zeit. Dafür gebühren ihm unser großer Dank und unsere ausdrückliche Anerkennung“

Krösche selbst sagt über den Entschluss: „Die vergangenen Jahre bei Eintracht Frankfurt waren für mich eine außergewöhnliche, intensive und unvergessliche Zeit. Wir haben gemeinsam große Erfolge gefeiert und den Klub sportlich wie wirtschaftlich weiterentwickelt.“

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Weiter begründet der 46-Jährige: „In den vergangenen Monaten habe ich mich intensiv mit meiner persönlichen Situation und meiner beruflichen Zukunft beschäftigt. Nach über fünf sehr erfolgreichen, aber auch sehr fordernden Jahren bei diesem großartigen Klub, habe ich seit einiger Zeit das Gefühl entwickelt, dass ich eine Veränderung brauche – und der Eintracht womöglich ein neuer Impuls auch helfen könnte.“