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La Liga

Spannende Wechsel-Option für Rüdiger

von Tom Kunze - Quelle: Tuttosport
Antonio Rüdiger mahnt zur Ruhe @Maxppp

Antonio Rüdiger von Real Madrid steht allem Anschein nach bei Juventus Turin auf dem Zettel. Informationen der ‚Tuttosport‘ zufolge könnte der Weg des Innenverteidigers zurück Italien führen. Demnach würde sich allen voran der Vater des 33-Jährigen für einen Transfer zur Alten Dame einsetzen.

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Dass Rüdiger die Königlichen im Sommer mit Ablauf seines Vertrags verlässt, ist bislang nicht in Stein gemeißelt. Ganz im Gegenteil: Zuletzt zeichnete sich sogar eher eine Verlängerung ab. In der Serie A war Rüdiger bereits für die AS Rom aktiv.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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