Bayern: Kane-Verhandlungen schon terminiert

Bei einem schwachen Auftritt gegen den Kongo (2:1) rannte England lange Zeit einem 0:1-Rückstand hinterher, ehe Harry Kane seine Klasse unter Beweis stellte und per Doppelpack seine Farben doch noch ins Achtelfinale bugsierte. Beim FC Bayern will man dem Ausnahemstürmer nach seiner Rückkehr den roten Teppich ausrollen.

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Wie Fabrizio Romano berichtet, ist die nächste Verhandlungsrunde über einen neuen Vertrag im Anschluss an die WM bereits terminiert. Laut dem Transferinsider ist man in München gewillt, Kane „das zu geben, was er möchte“. Der aktuelle Kontrakt läuft in einem Jahr aus.

Kane machte in den vergangenen Wochen nie einen Hehl daraus, wie wohl er sich bei den Bayern fühlt. Seine WM-Auftritte wecken aber naturgemäß Begehrlichkeiten. Vor allem der FC Barcelona wird nach dem Abschied von Robert Lewandowski (37) immer wieder mit dem 32-Jährigen, der mittlerweile alleiniger englische WM-Rekordtorschütze (elf Tore) ist, in Verbindung gebracht.