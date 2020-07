Chelsea zuversichtlich bei Havertz

Beim FC Chelsea ist man zuversichtlich, den Transfer von Bayer Leverkusens Kai Havertz auch ohne die Qualifikation für die Champions League abzuschließen. Das berichtet die ‚Daily Mail‘. Am heutigen Sonntag um 17 Uhr trifft das Team von Frank Lampard auf die sechstplatzierten Wolverhampton Wanderers. Aufgrund der Konstellation am letzten Spieltag könnten die Londoner noch auf einen Europa League-Platz rutschen.

Zuletzt wurde in englischen Medien berichtet, dass Havertz bei seinem künftigen Klub die langfristige Perspektive wichtiger ist als die unmittelbare Teilnahme an der Königsklasse. Mit dem 21-Jährigen ist sich Chelsea dem Vernehmen nach bereits „komplett einig“. In der kommenden Woche sollen die Verhandlungen zwischen den Blues und Leverkusen aufgenommen werden.