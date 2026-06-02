Touré winkt erster Trainerjob

Yaya Touré könnte schon bald erstmals einen Job als Cheftrainer bekleiden. Laut Transferexperte Matteo Moretto steht der Ivorer unmittelbar davor, den Trainerposten beim slowakischen Meister Slovan Bratislava zu übernehmen.

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Für den ehemaligen Mittelfeldstar vom FC Barcelona und von Manchester City wäre es der nächste Schritt in seiner noch jungen Trainerkarriere. Zuletzt arbeitete der 43-Jährige an der Seite von Roberto Mancini als Co-Trainer der saudi-arabischen Nationalmannschaft. Zuvor war Touré bei Standard Lüttich als Co-Trainer tätig.