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Touré winkt erster Trainerjob

von Simon Martis - Quelle: Matteo Moretto
Yaya Touré und Guardiola Handshake @Maxppp

Yaya Touré könnte schon bald erstmals einen Job als Cheftrainer bekleiden. Laut Transferexperte Matteo Moretto steht der Ivorer unmittelbar davor, den Trainerposten beim slowakischen Meister Slovan Bratislava zu übernehmen.

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Für den ehemaligen Mittelfeldstar vom FC Barcelona und von Manchester City wäre es der nächste Schritt in seiner noch jungen Trainerkarriere. Zuletzt arbeitete der 43-Jährige an der Seite von Roberto Mancini als Co-Trainer der saudi-arabischen Nationalmannschaft. Zuvor war Touré bei Standard Lüttich als Co-Trainer tätig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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