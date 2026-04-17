Mini-Ablöse: Grimaldo will Leverkusen verlassen

Die Zeit von Alejandro Grimaldo bei Bayer Leverkusen neigt sich offenbar dem Ende. Der Linksverteidiger steht nur noch bis 2027 beim Bundesligisten unter Vertrag, allerdings zeichnet sich allmählich eine vorzeitige Trennung im Sommer ab.

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Laut ‚Sport‘ hat der 30-Jährige seine Entscheidung getroffen. Grimaldo will die Werkself nach der laufenden Spielzeit verlassen, heißt es bei der spanischen Tageszeitung. Besonders pikant: Dem Bericht zufolge ist der Spanier für weniger als zwölf Millionen Euro Ablöse zu haben. Ein Schnäppchenpreis für den Leistungsträger von Bayer 04.

Dass die Vertragssituation des zwölfmaligen Nationalspielers auch Aufmerksamkeit bei anderen Vereinen erregt, ist logisch. Die Spur zum FC Barcelona bleibt weiterhin heiß. Schon im vergangenen Sommer soll es Annäherungen zwischen Grimaldo und den Katalanen gegeben haben.